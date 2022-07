Adozione del cuore: salviamo la barboncina da morte certa • Terzo Binario News

Ma aiutiamo anche i cuccioli Remo e Merlino

Tentiamo un miracolo. Lei è una barboncina di 15 anni per 7,5 kg di peso. Diabetica, ipovedente ma ancora con tanta voglia di vivere. Dolce e socievole. La sua umana non può più occuparsene, anche per via delle spese. Fa l’insulina due volte al giorno. Mi ha chiamata il veterinario, vogliono sopprimerla. NON ABBIAMO MOLTO TEMPO PER SALVARLA. Condividete ovunque. Siamo a Potenza. Elisa 347 0458549. Disperazione assoluta.

È anziana, ipovedente, diabetica e vogliono sopprimerla! Ma lei ama la vita!

Remo

Poi ci sono due cani a Milano Milano. REMO adorabile cucciolo nato 1.11.2021 tg medio/piccola e MERLINO, bellissimo cucciolo pastore tedesco, taglia medio / grande, nato 1.12.2021. Docile ed affettuoso, vivace.

Merlino

REMO E MERLINO SONO ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA

Oppure vi aaspettano previo appuntamento, presso il rifugio dellaLega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.it

