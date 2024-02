Adozione del cuore per Ulisse: non può restare in canile • Terzo Binario News

lisse, insieme ai 4 fratellini, è stato portato in canile dalla sua famiglia.

Mamma spinone, papà labrador, hanno detto che non potevano vendere questi cuccioli perché non di razza e non servivano a nulla.

Chi conosce questa famiglia ci ha detto che li tenevano in una gabbia di polli h24, così ha vissuti per i primi mesi e non potendosi muovere, la muscolatura non ha potuto svilupparsi bene e la zampa posteriore destra è cresciuta storta, crediamo sia una displasia.

Se rimarrà in canile in queste condizioni presto inizierà a zoppicare e si trascinerà.

Non potrà sopravvivere.

Ha bisogno di una famiglia, una famiglia speciale che voglia curarlo e amarlo.

Adottabile centro nord Italia.

Elisabetta 347-5618559