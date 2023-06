Adozione del cuore per "nonna" Rita, in canile da sempre • Terzo Binario News

ADOZIONE DEL CUORE PER RITA. SI STA CONSUMANDO LENTAMENTE.PER FAVORE CHIEDIAMO LA SUA CONDIVISIONE. E’ DAVVERO URGENTE.

NEL CHIP C’E’ SCRITTO 7 ANNI MA DI SICURO NE HA ALMENO 10.

GRAZIE A TUTTI

RITA E’ IN CANILE DA NON SI SA DA QUANTO TEMPO.IL SUO MUSETTO SI STA PIAN PIANO IMBIANCANDO, SI STA CONSUMANDO DENTRO E FUORI.LE SUE GIORNATE TRASCORRONOTUTTE UGUALI,COSI’, SDRAIATA SUL PAVIMENTO DI CEMENTO, IN UN SQUALLIDO BOX DI CANILE.RITA VIVE COSI’, H24 CHIUSA IN UN BOX!TUTTO CIO’ CHE VEDE SONO DELLE GRATE.

OVVIAMENTE NON SA DI AVERE UN NOME.

LA SUA ESISTENZA SI STA CONSUMANDO PIANO PIANO NEL NULLA.

NESSUNA CERTEZZA!

IL VUOTO!

RITA STA SEMPRE NELLA STESSA POSIZIONE.SEMBRA AVERE MOLTI PIÙ ANNI DI QUELLO CHE HA PERCHÉ È MOLTO PROVATA.SI È PURE MESSA A PANCIA ALL’ ARIA PER LE COCCOLE QUANDO QUELLE POCHE VOLTE SI È RIUSCITI A MANDARE QUALCUNO IN QUEL BOX A FARE QUALCHE FOTO. SE QUALCUNO VOLESSE CAMBIARE IL DESTINO DI RITA PUO’ SCRIVERE UN MS AL 327 184 1443.

oppure una mail a: unacucciaperte@gmail.com

Rita si trova in Sicilia,nel chip c’è scritto che ha 7 anni, ma di sicuro ne ha almeno 10.e’ una taglia medio grande.Negativa leshmania. Dolcissima con tutti.

E’ UN’ADOZIONE URGENTISSIMA E DEL CUORE PERCHE’ E’ SOVRAPPESO E SI MUOVE POCO. SI STA CONSUMANDO, AVREBBE BISOGNO DI VIVERE QUEL CHE LE RIMANE IN SERENITA’. A volte poverina scivola anche sulla pedana perche’ prova ad alzarsi ma e’ sempre tutto scivoloso.



Si affida ovunque ci sia amore. E volonta’ di cambiare un destino gia’ segnato.