Adozione del cuore per i nonnini Pino e Jolly • Terzo Binario News

Noi siamo PINO e JOLLY, abbiamo 10 anni, viviamo in simbiosi. Il nostro papa’ è morto, lui ci ha sempre trattati bene, ci faceva correre in giardino, pappe buone, sempre vaccinati, alla sera ci faceva dormire in lavanderia al caldo.

Ora devono vendere la casa dove siamo cresciuti, abbiamo urgenza di trovare una casa altrimenti per noi ci aspetta ”SOLO il CANILE”.

Non fate commenti, ma AIUTATECI a condividerci affinche’ una persona buona di CUORE <3 ci possa adottare e ci ami per gli anni che ci restano da vivere. Sappiamo che non sara’ facile…. ma siamo fiduciosi……

Cerchiamo una casa con giardino, ma anche poter diventare parte integrante nel contesto famigliare, quindi no solo giardino o box, no cacciatori, no gatti, per ora, non ci hanno mai testati.

Ci troviamo in provincia di Rovigo. Se interessati contattare via whatsapp con un messaggio di presentazione il 3480026763/3385872760, chiedere di PINO e JOLLY……

Non verranno presi in considerazione messaggi senza presentazione !!!

Compilazione modulo pre/post affido e visita a casa da parte di un volontario.

Non si fanno staffette. Per favore, no perditempo, ma adozione CONSAPEVOLE.

SE NON PUOI ADDOTTARE CONDIVIDI GRAZIE. Aiutaci ad aiutare

Grazie sin da ora per le condivisioni. Cuore animale e natura ODV