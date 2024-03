Adozione del cuore per Diana, splendida cagnolona triste • Terzo Binario News

Questa meravigliosa cagnolona dallo sguardo triste e spaventato ha bisogno di una casa piena di amore e di affetto ha già sofferto abbastanza per continuare a non aiutarla prendiamo a cuore in modo serio e concreto la sua situazione, lei ha estremo bisogno di noi, info 339 7607295 PRESTO, PRESTO, non lasciamo che la portino via se no non sapremo più come aiutarla, lasciare un whatsapp con presentazione.

LA MIA PENA È PER TE DIANA 10 ANNI DI UNA VITA PIENA DI TORTURE. I TUOI OCCHI ESPRIMONO TUTTO IL TUO DOLORE CI SARÀ MAI UNA LUCE PER TE?

VORREI TANTO VEDERTI FELICE, MA SE TI PORTANO VIA NON SAPRÒ PIÙ COME AIUTARTI

INFO 339 760 7295

DIANA È MOLTO SPAVENTATA MA BUONISSIMA, NON CONOSCIAMO NULLA DEL SUO PASSATO, SICURO DEVE AVER SOFFERTO ABBASTANZA. VA MOLTO D’ACCORDO CON I SUOI SIMILI!

DALL’ABRUZZO AL NORD ARRIVA OVUNQUE

LASCIARE UN WSPP CON PRESENTAZIONE

NO CHIAMATE PER FAVORE LAVORO

ADOZIONI GRATUITE