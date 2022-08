Adozione del cuore per Belle, che ha enorme bisogno di amore • Terzo Binario News

VI PREGO DUE MINUTI PER LEGGERE LA STORIA DI BELLE, NON CHIEDO ALTRO.

ROMA, Belle è stata accalappiata e messa in canile a Vasto in tenera

età, dove c è stata 2 anni.

Fortunatamente è stata adottata da un ragazzo e sembrava che la felicità

avesse bussato alla sua porta, ma dopo poco la piccola Belle ha avuto

tantissime emorragie dovute all erliachia, dove ha perso la vista (vede

poche ombre da un occhio), e ha rischiato di morire ma le disgrazie non

vengono mai sole…..il ragazzo dopo 6 anni ha dovuto rinunciare a lei e

l intenzione era rimandarla in canile

Belle prontamente è stata messa in stallo altrimenti per un cane

divenuto anche cieco e abbandonato sarebbe sicuramente morta

Ora la sua erliachia è ferma e non ha avuto più episodi di emorragia.

Belle ha sofferto tanto E HA BISOGNO DI UN ADOZIONE DEL CUORE

Belle è un mix abruzzese-maremmano, taglia grande, dolcissima con tutti

maschi e femmine specie della sua taglia e gatti

È tranquilla Belle, ha otto anni vuole solo pace, un bel giardino e di

una mano che la coccoli e che non l abbandoni più…

PURTROPPO BELLE HA BISOGNO DI CIBO MEDICATO COME IL GASTROINTESTINAL E

PER CHI VOLESSE AIUTARCI A COMPRARLO, CI FAREBBE UN UMMENSO PIACERE,

visto che data la sua mole ne ha bisogno di parecchio.

Ci vuole un adozione consapevole e di cuore per lei. Ma ricordo a chi

avesse questa voglia di adottarla, Belle saprà ripagarvi con tanto amore

Cerchiamo per lei adozione su centro- nord , dopo modulo conoscitivo,

pre e post affido. A Stefania Donadio al 3483725351 (lasciate messaggio

di presentazione su WhatsApp) o su face.

VI PREGO, FACCIAMO MIRACOLO PER LEI, MASSIMA CONDIVISIONE, TUTTI INSIEME POSSIAMO compiere questo miracolo

Pubblicato martedì, 2 Agosto 2022 @ 08:00:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA