Adottiamo mamma Caciotta e anche il piccolo Baloo • Terzo Binario News

Adottiamo mamma Caciotta e anche il piccolo Baloo

Riproponiamo la campagna “ADOTTANDO UN CANE IN STALLO NE SALVI DUE!”, perchè il posto che si libererà servirà ad ospitare un’altra urgenza!!!

La famiglia Formaggina è viva grazie a Mamma CACIOTTA, che, per strada in Basilicata, ha permesso a noi volontari di avvicinarla e di salvare lei e tutti i formaggini quando la rogna aveva ormai preso il sopravvento. Ci è voluto un po’ per guarirli e metterli tutti in sesto ma la family è ora pronta per una bella adozione.

CACIOTTA è una tenerissima cagnolina di circa 2 anni e di piccola taglia, sui 10 kg. Ha accudito i suoi piccoli con coraggio in mezzo a mille difficoltà finchè finalmente è arrivata da noi. Curata, sterilizzata e ben nutrita, oggi è una bellissima piccoletta sempre alla ricerca di coccole ed amore, quello che finora lei ha generosamente dato ai suoi cuccioli. I suoi figlioletti sono pronti per l’adozione ed ora anche per Caciotta è giunto il momento di avere finalmente una casa tutta sua, dove vivere serenamente per tutta vita! Caciotta è a Roma e si affida chippata e vaccinata al centro nord solo a persone affidabili, con pre e post affido, regolare adozione e disponibilità a rimanere in contatto con noi nel tempo.

PER INFO: scrivete ad info@untesorodicane.org o ad ambraegiulia@gmail.com oppure scrivete un messaggio su Whatsapp (NO CHIAMATE) dalle 8.30 alle 19.00, al numero 3713220267 o direttamente da modulo di contatto sul nostro sito www.untesorodicane.org

compatibilmente con i nostri impegni di lavoro, SARETE RICONTATTATI APPENA POSSIBILE. PER AIUTARCI: IBAN IT22Q0200805056000103791588 intestato a “Un tesoro di cane” Dopo la donazione contattateci in modo che possiamo ringraziarvi

VISITA I NOSTRI SITI: www.untesorodicane.org http:// untesorodicane.blogspot.com /

Poi ci sta pure BALOO, lui è al nord, ma ha uguale bisogno di amore.

BALOO, tenero beagle, nato 1.12.2012, BALOO è di taglia medio/piccola buono ed affettuoso, abituato in appartamento.

BALOO E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a prenderlo, previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00