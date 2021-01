Addio vetri rotti e ripristino impianto di videosorveglianza alla stazione di Monte Mario - Terzo Binario News

Cecera (Pd): “Chiesta assistenza all’anziana che dimorava nel piano seminterrato, in condizioni precarie”

di Claudio Bellumori

“Iniziamo l’anno con le buone notizie. In primo luogo avevo richiesto assistenza per la persona che dimorava nella stazione FL3 di Monte Mario e da Natale non dorme più accampata sulle scale. Secondo ho richiesto ad Rfi di intervenire con una manutenzione straordinaria nei locali della stazione per sostituire i vetri rotti, le colonnine sos, l’impianto di video-sorveglianza distrutto e ritinteggiare i muri”. Questo l’annuncio di Alessio Cecera, consigliere Pd nel Municipio XIV.

Gli interventi alla stazione Monte Mario

Secondo quanto appreso, ci sarà la messa in sicurezza delle criticità della struttura. Inoltre, in programma, è prevista la tinteggiatura delle pareti, al momento in condizioni non certo idilliache. Non solo: al vaglio, come soluzione nell’ottica di maggiore sicurezza, c’è anche la chiusura dell’impianto ferroviario in orario notturno, oltre al ripristino dell’impianto di video-sorveglianza.

Anziana senza fissa dimora alla stazione

Alessio Cecera, infine, ha raccontato la storia dell’anziana senza fissa dimora, con problemi di deambulazione, che dimorava in stazione. “Avevo scritto una nota indirizzata al minisindaco, Alfredo Campagna e alla comandante della Polizia locale del Gruppo XIV Monte Mario, Olivia Sordoni – ha ricordato l’esponente del Partito democratico – nel testo del 15 dicembre scorso segnalavo che la signora aveva creato un giaciglio di fortuna nel piano seminterrato, con assenza di condizioni igienico-sanitarie. Da qui la richiesta di un intervento da parte degli uffici competenti”.