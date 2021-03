Addio alla prof Anna Maria Peris: il ricordo di Marietta Tidei - Terzo Binario News

“Voglio esprimere il mio cordoglio e la mia vicinanza ai figli e agli amici della Professoressa Anna Maria Peris.

Una donna, una mamma, una femminista e un’insegnante straordinaria. Preparatissima, con una umanità fuori dal comune e con una capacità di trasmettere contenuti e spirito critico a tutti coloro che l’hanno conosciuta.

Ho avuto la grande fortuna di averla come professoressa di storia e filosofia e di confrontarmi con lei su tante questioni, non solo negli anni del liceo. In prima linea a difesa dei diritti delle donne, pacifista, mai sopra le righe, capace di centrare il cuore del problema, naturalmente vocata al confronto.

Mancherà a tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di conoscerla e confrontarsi con lei. Riposi in pace che la terra le sia lieve”. Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).