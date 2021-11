Addio alla maestra Perina Marini, il cordoglio di Cerveteri - Terzo Binario News

Addio alla maestra Pierina Marini, insegnante cerite di 94 anni. I funerali lunedì 15 novembre alle ore 15:30 a Santa Maria Maggiore

“Ci ha lasciati la Maestra Pierina. Aveva 94 anni. È stata il punto di riferimento di intere generazioni di Cerveterani.

Da sempre, fina da bambino, sento raccontare storie sul suo conto e sulla sua dedizione. Non ho mai conosciuto il cognome: per tutti era la Maestra Pierina. Come se quelle due parole dovessero per forza stare insieme.

Era la sua missione. Anche per questo i suoi studenti la ricordano sempre con affetto descrivendola come un vulcano di idee, una persona che ha dedicato tutta la sua vita all’insegnamento, non facendo mai mancare una parola di consiglio.

Alla famiglia le più sentite condoglianze mie e dell’intera città di Cerveteri.

Chissà, forse lassù serviva una maestra in gamba.

Buon riposo, Maestra e grazie per quanto hai donato alla nostra Cerveteri.

Alessio Pascucci

PS le esequie si terranno lunedì 15 novembre alle ore 15:30, presso la Parrocchia Santa Maria Maggiore in Piazza Santa Maria”.