Addio al mastro pasticcere Impero Pierini: il ricordo della Cna - Terzo Binario News

Se ne è andato un altro grande maestro pasticcere viterbese. Impero Pierini avrebbe compiuto tra pochi giorni, il 1° aprile, 80 anni, quasi 50 dei quali trascorsi nel laboratorio aperto al numero civico 24 di via Garibaldi, nel centro storico di Viterbo, con la moglie Rosaria. Era il 1972 e da allora la “Pasticceria Garibaldi” è una vera istituzione in città.

Quella di Impero Pierini è una storia di passione artigiana. Aveva appreso il mestiere, giovanissimo, nella pasticceria Parea e per 67 anni, fino all’ultimo giorno, ha lavorato accanto ai figli Marco e Moreno, con l’orgoglio di aver trasmesso loro non solo le competenze tecniche ma l’amore per l’arte dolciaria, di aver creato un’impresa familiare con solide radici nella comunità cittadina.

La CNA di Viterbo e Civitavecchia e l’Associazione Provinciale Panificatori e Pasticceri di Viterbo gli rendono omaggio ed esprimono sentimenti di vicinanza ai familiari.