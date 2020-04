Addio al carabiniere forestale Emiliano Moggi - Terzo Binario News

Oggi esequie blindate a Tolfa

Oggi a Tolfa la sepoltura dell’Appuntato Scelto Moggi Emiliano, Carabiniere Forestale deceduto sabato scorso all’Ospedale “Belcolle” di Viterbo.

Un grave, improvviso malore occorso lo scorso 15 aprile durante il servizio aveva richiesto l’immediato intervento dei sanitari nei locali della caserma in Vejano. I sanitari intervenuti si sono prodigati instancabilmente nelle procedure rianimatorie per poi trasportarlo all’Ospedale di Belcolle dove il militare è stato ricoverato nel reparto di rianimazione: nonostante ogni sforzo è deceduto nella tarda mattinata di sabato 18. Emiliano era apprezzato e stimato da colleghi, amici e, come da innumerevoli testimonianze giunte in questi giorni, dalla comunità di Vejano.

I Carabinieri Forestali della provincia di Viterbo sono vicini alla moglie Antonella con suo figlio Luca, al padre, al fratello, alla sorella e a parenti e amici, pur non potendo testimoniare questo sentimento come tutti vorrebbero per le attuali restrizioni.

Emiliano aveva preso servizio nel viterbese nel 2008 presso il Posto Fisso delle Saline di Tarquinia per poi trasferirsi nel 2013 alla Stazione di Oriolo Romano. Nel 2016 la Stazione venne spostata a Vejano dove Emiliano ha prestato servizio negli ultimi quattro anni con il suo carattere riservato ma sereno, sensibile ed equilibrato, sempre disponibile e propositivo, punto di riferimento per i colleghi, i superiori e la cittadinanza a cui non mancava di fornire sempre consigli, a testimonianza di uno spirito di servizio improntato al senso del dovere, alla difesa dell’ambiente ma anche alla vicinanza al prossimo.

E’ anche a testimonianza di questo suo spirito che con il consenso della famiglia si è proceduto all’espianto degli organi, il suo ultimo dono.

Ciao Emiliano”

Col. Marco Avanzo

“Ricordiamo oggi con grande dolore la scomparsa prematura e inaspettata del nostro giovane amico Moggi Emiliano. Un ragazzo bravo, buono e di sani principi che diversi anni fa ha rivestito un ruolo importante nell’amministrazione dell’Università Agraria di Tolfa. Ci stringiamo nel dolore. #BuonviaggioEmiliano

Università Agraria Di Tolfa