Addio ad Alessandro Cordelli, bomber del Cerveteri di C2 - Terzo Binario News

Addio ad Alessandro Cordelli, ex attaccante del Cerveteri negli anni della serie C, la scomparso a seguito di una lunga malattia.

Il bomber verdazzurro, amato dalla piazza e ricambiato dalla piazza, si è spento dopo aver combattuto contro una malattia rara che lo aveva debilitato negli organi interni. Aveva 55 anni e di lui si ricordano le meravigliose stagione del Cerveteri , dal 1990 al 92 a Cerveteri, due stagioni in cui fu eletto il miglior attaccante della storia del calcio verdeazzurro.

Di Cordelli , i tifosi, ricordano il goal vittoria nel derby con il Ladispoli nel 1991, e poi tanti importanti come quello in casa contro il Viareggio che valse il primato in classifica. Per Cerveteri è una giornata triste, perché la piazza perde un beniamino che aveva giurato fedeltà e amore verso i suoi tifosi.

E’ stata rilanciata l’idea da parte degli ultras delle Brigate Verde Azzurre, di intolargli una via o un’area nelle vicinanze dello stadio, a conferma di quanto fosse amato Cordelli, chiamato il lupo. Lascia un grande vuoto, anche nei suoi messaggi sottolineava come Cerveteri fosse per lui la seconda casa.

Per lui anche una lunga militanza con l’Astrea.