Addio a White, il cagnolone bianco "custode" della Necropoli della Banditaccia - Terzo Binario News

“Arrivederci White… Resterai per sempre il re indiscusso della Necropoli e il nostro amico e guida speciale! Non sai quanto ci mancherai! Grazie a tutti quelli che si sono occupati di lui in questo periodo. Hai lasciato tante persone con il cuore a pezzi”.

“Accarezzarti era il nostro modo di salutarti e volerti bene ,la tua presenza era un qualcosa di bello, che rendeva la Necropoli il TUO regno indiscusso…propongo una targa o una statua in Suo onore…penso che se la sia proprio meritata!” A Biancone (White) custode della necropoli”.

Sono solo un paio dei messaggi dedicati a Biancone o White, il cagnolone che faceva da custode alla Necropoli della Banditaccia.

Quello più accorato è di Gabriella Badini: “Biancone (White) il cane tanto amato della necropoli oggi ci ha lasciato. Ho il cuore frantumato dal dolore. Ho trattato Biancone come se fosse il mio migliore amico, il mio bimbo. Ieri sera quando con Anita de Cesaris siamo venuti a farti la punturina e darti la pappa buona che tanto ti piaceva, avevamo capito che ci stavi salutando. Non dimenticherò il tuo sguardo di ieri sera…. Sembrava mi dicessi mamma non ce la faccio più.

L’ultimo regalo che ci hai fatto è quello di andartene da solo senza costringerci a farlo per te. Tutta la comunità è in lutto, sei stato un cane amato da tutti e l’ho capito ogni volta che ho chiesto aiuto per te.

Eri il sindaco della necropoli, il cane guida della necropoli… Le tue foto sono in giro per il mondo. Amavi tanto i bambini più di un’altra cosa e quando arrivavano con gli autobus correvi sempre verso di loro. Una volta ti avevo fatto una promessa, che saresti rimasto sempre nel tuo amato mondo anche dopo la tua morte…e così sarà.

Ti ho anche promesso che faremo una statua in tuo onore per ricordare a tutti coloro che arriveranno che c’è sempre il loro cane guida… perché le anime buone non muoiono mai. Addio piccolo mio”.