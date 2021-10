Addio a Tomaso Carta, Tolfa piange un figlio amatissimo di neanche 30 anni - Terzo Binario News

La notizia l’ha data direttamente il Comune di Tolfa, tanto per rendere l’idea di quanti volessero bene a Tomaso Carta, scomparso oggi a neanche 30 anni.

Da tempo le condizioni di salute di Tomaso erano precarie a causa di tre tumori, sebbene continuasse a vivere quasi come se niente fosse.

Poco meno di un anno fa disse QUI come stava vivendo la malattia, e di quanto gli fossero sempre vicino.

Le righe scritte sul social del comune collinare: “Oggi ci ha lasciato il nostro giovane concittadino, Tomaso Carta, ragazzo di straordinaria umanità e socialità. Il suo grande amore per lo sport e in modo particolare per il calcio, lo hanno portato a svolgere attività di allenatore e di dirigente delle squadre giovanili in tutte le nostre società calcistiche”.