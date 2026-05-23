Addio a Pietro Renzi, Civitavecchia incredula • Terzo Binario News

Il 55enne era conosciutissimo in città per l’attività storica di tappezziere e come pilota del Gpc

Notizia shock per Civitavecchia in mattinata: la scomparsa improvvisa di Pietro Renzi.

Conosciutissimo in città sia per l’attività di tappezzeria della famiglia ma anche per la passione per i motori. Il 55enne infatti era un pilota del Gruppo Piloti Civitavecchia.

Tantissime le gare a cui ha partecipato, come tante sono state le processioni al Santuario della Madonna delle Grazie a cui ha preso parte.

Anche questa una tradizione di famiglia, ossia il trasporto del crocifisso.