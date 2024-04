Addio a Mauro Piciollo, bomber della "valanga nerazzurra" del Civitavecchia • Terzo Binario News

È scomparso Mauro Piciollo, bomber del Civitavecchia Calcio di inizio anni ’90 con Ugo Fronti allenatore che vinse il campionato di Eccellenza, la Coppa Italia regionale quella nazionale, perdendo solo la finale di Supercoppa.

Una delle squadre più belle e vincenti di cui può fregiarsi il sodalizio nerazzurro nella quale Piciollo era il centravanti.

Così il Civitavecchia Calcio via social: “L’Asd Civitavecchia Calcio 1920 si stringe intorno alla famiglia Piciollo dopo la prematura scomparsa di Mauro.

L’ex centravanti neroazzurro, colonna portante e terminale offensivo in quell’annata calcistica, stagione 93/94, in cui il Civitavecchia era stato in grado di vincere campionato, Coppa Italia regionale al Flaminio e il proseguo Nazionale con l’Alcamo, lascia un ricordo indelebile tra il popolo neroazzurro.

Che la terra ti sia lieve Mauro”.