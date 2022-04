Addio a Marco Tempio, conosciuto per gli scatti su Santa Marinella - Terzo Binario News

Funerali mercoledì 13 alle ore 10,30 alla Chiesa del Carmelo

Scomparso Marco Tempio, conosciuto a Santa Marinella per gli scatti nella Perla.

A ricordarlo è Marco Mollenbeck Pisanti, con cui aveva istituito il grippo social Noi che amiamo Santa Marinella, composto da migliaia di iscritti.

“Ciao socio, sarai per sempre mio amico perché una parte di te sarà sempre con me ed è proprio questo che mi fa sperare che andrà tutto meglio, che un giorno ci ritroveremo e che continueremo a fare le cose che abbiamo fatto insieme finora: sorridere, fotografare tramonti e albe, divertirci e vivere da sognatori.

E’ stato un privilegio aver fatto un bel tratto di vita insieme. Oggi ti ho visto per l’ultima volta ma ti verrò prima o poi a rompere”.

Per chi vorrà dare l’ultimo saluto a Marco, i funerali sono stati fissati per mercoledì 13 alle ore 10,30 alla Chiesa del Carmelo di Santa Marinella in via Flaminia Odescalchi, 25.

“Lo voglio ricordare con questo suo scatto magnifico che in realtà lo rappresenta per diversi aspetti a cominciare dall’amore per il mare e per la nostra città passando dalla passione alla voglia di stupire e stupirsi difronte a momenti unici e irripetibili che solo un occhio attento è in grado di cogliere”. Marco Mollenbeck Pisanti