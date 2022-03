Addio a Danilo Da Lozzo, storica firma del giornalismo sportivo di Cerveteri - Terzo Binario News

Domani i funerali alla Chiesa di Santa Maria Maggiore in Piazza Santa Maria

Lutto a Cerveteri per la morte di Danilo Da Lozzo, volto estremamente conosciuto in città e per un ventennio penna del Corriere dello Sport per la cronaca sportiva etrusca. Da Lozzo si è spento mercoledì 9 marzo, all’età di 79anni.

Da sempre a Cerveteri, ha riportato con puntualità e passione gli anni d’oro del calcio di Cerveteri, pagine di storia, compreso il salto storico in Serie C2 dei verdeazzurri.

Ha calcato i campi sportivi per tantissimi anni, sempre pronto a riportare sulla carta stampata le gesta dei calciatori etruschi.

Le esequie si svolgeranno domani, sabato 12 marzo alle ore 10:00 presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore a Cerveteri.