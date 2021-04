Addetti e responsabili Haccp, anche in aprile i corsi “a distanza” di CNA Sostenibile - Terzo Binario News

CNA Sostenibile prepara l’edizione di aprile dei corsi obbligatori di formazione e di aggiornamento rivolti agli addetti alla manipolazione degli alimenti e ai responsabili Haccp.

Ecco le date. Per martedì 20 aprile, dalle ore 14,30 alle 16,30, è in programma il primo modulo della formazione per gli addetti Haccp. Il secondo è fissato per giovedì 22, dalle 14 alle 18, in contemporanea con l’aggiornamento periodico sia degli addetti che dei responsabili Haccp.

Le attività formative si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni emanate per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Saranno quindi riproposte in videoconferenza sincrona. Modalità, questa, che registra un ampio consenso tra gli operatori.

Info e iscrizioni: Area Igiene degli Alimenti di CNA Sostenibile, a Viterbo, in via dell’Industria snc (zona Poggino). Telefono: 0761.1768309 – 176831. E-mail: marinamaggini@cnasostenibile.it.