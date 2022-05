Ad Anguillara successo della rassegna "La Musica è Favola" - Terzo Binario News

Due donne, Medea Mei Figner e Claudia Biadi, al centro della maratona musicale che sabato 30 aprile ha portato ad Anguillara con la manifestazione “La Musica è Favola” pagine musicali di grande spessore.

Una rassegna che ha offerto un panorama musicale variegato passando dal jazz della serata di apertura con i Freshwater Jazz Players alla musica inedita della compositrice Claudia Biadi passando da Tchaikovsky e Listz. Per non parlare della carrellata di generi musicali che con la favola musicale “Willie” al mattino ha intrattenuto un gran numero di bambini festanti alla chiesa di San Biagio. Soddisfatto il grande impegno dell’organizzazione coordinato dal direttore artistico Amarilli Nizza che a conclusione ha sottolineato “siamo solo all’inizio” annunciando un nuovo grande appuntamento musicale ad Anguillara il 15 maggio con un concerto lirico con cantanti di fama nazionale ed internazionale.

Vero mattatore della manifestazione musicale è stato il maestro Massimiliano Tisano. Se al mattino Tisano ha diretto magistralmente i musicisti della Scuola Orchestra nell’esecuzione della favola musicale da lui scritta, nel pomeriggio nel corso dell’Evento Tchaikovsky ha saputo ammaliare il pubblico presente duettando su pagine celebri del compositore russo con la grande pianista Cinzia Merlin.

Foto di gruppo per “La musica è favola” ad Anguillara

Tisano inoltre è stato un grande interprete anche nel corso dell’evento serale dedicato al ricordo di Claudia Biadi Nizza interpretando con infinita capacità tecnica due leggende composte da Franz Liszt, San Francesco predica agli uccelli e San Francesco da Paola cammina sulle onde. Il pubblico ha risposto con favore a tutte le proposte musicali, “segno che – ha commentato in chiusura Amarilli Nizza – il terreno culturale è molto fertile e che c’è domanda di buona musica”.

La Musica è Favola è riuscita inoltre nel suo intento quello di tributare il giusto riconoscimento a Medea Mei Figner e Claudia Biadi. La prima è stata figlia della cultura dell’Ottocento, musa di Tchaikovsky e prima interprete assieme al marito Nicolaj Figner delle opere liriche “La dama di picche” e “Iolanta”. Il ritratto di Claudia Biadi coordinato dalla figlia Maria Medea Nizza ha saputo restituire, attraverso sue musiche originali eseguite per la prima volta e testi inediti di grande levatura, una figura di donna che ha saputo superare grandi difficoltà, la poliomielite in primis, fino a divenire una insegnante di riferimento per una lunga schiera di nuovi cantanti e musicisti che hanno saputo distinguersi sui palchi dei teatri in Italia e all’estero.

Si è trattato di una sorta di racconto familiare che ha saputo intrecciare brani musicali di vario genere tutti interpretati al meglio. La riuscita della manifestazione, che si è avvalsa del contributo della Regione Lazio e del Comune di Anguillara Sabazia – presenti agli appuntamenti gli assessori Maria Messenio e Christian Calabrese – si deve anche alle interpretazioni degli attori Carla Antonia Maglione e Luciano Arfé, alle ballerine Arianna Galli e Ilenia Pasqualucci della “Angel’s Dance”, ai cantanti – il soprano Lisadora Valenza e il basso Giordano Farina (Il tenore Fabio Armiliato a causa di una indisposizione improvvisa non ha potuto essere presente ed è intervenuto in video con un saluto).

Mentre cala il sipario, la Claudia Biadi Music Academy che ha organizzato l’evento, pensa già al consolidamento del grande progetto “Nobili Arti in Nobili Terre” nel cui solco la manifestazione “La Musica è Favola” è stata ideata.

In chiusura doverosi i ringraziamenti da parte del direttore artistico Amarilli Nizza a tutti i collaboratori tra i quali la Pro Loco Anguillara e la Parrocchia Santa Maria Assunta e la squadra tecnica di Virgilio Mazzoldi.