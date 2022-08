Ad Allumiere torna lo “Street Food Festival” • Terzo Binario News

Venerdì 2 settembre, con degustazione di prodotti a km zero

Tutto è pronto, ad Allumiere, per lo “Street Food Festival”, un evento che è ormai diventato un must della tradizione collinare.

Venerdì 2 settembre, in Piazza della Repubblica, sarà possibile degustare tutti prodotti tipici locali a km zero e ascoltare l’esibizione dei Lestofunky (ore 19) e dell’Orchestraccia (21.30).

Presente anche l’Università Agraria con i suoi prodotti di punta: l’olio, la pasta, ottenuta dalla filiera della coltivazione del grano senatore cappelli e il sugo di maremmana.

A darne notizia è il delegato dell’Ua di Allumiere ai prodotti agricoli, Antonio Vela, che si dice

onorato di poter trattare la materia, visto il momento storico che stiamo attraversando.

Vela ha anche voluto ringraziare il sindaco Luigi Landi per la bella opportunità, nonché le aziende che hanno dato disponibilità per l’evento: “Le serce de lo strambelo”, lo “Stracciabraghe”, l’azienda “M&V”, la “Gs” e i panifici Pistola.

Hanno contribuito fattivamente all’organizzazione della kermesse, promossa dal Comune e seguita dal delegato Duccio Galimberti, anche la Pro Loco e l’associazione “I sentieri dell’allume”, volta a valorizzare il patrimonio naturalistico di Allumiere e a creare un cammino poliedrico, naturalistico, culturale e gastronomico.

Per ulteriori informazioni contattare il 3479829050.