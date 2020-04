Ad Allumiere torna l'acqua - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Nonostante l’impegno costante e pressante sul fronte Covid19, le amministrazioni locali devono naturalmente fronteggiare problemi contingenti. Il sindaco di Allumiere, Antonio Pasquini, in questi ultimi giorni ha dovuto combattere con un disservizio idrico.

Nello specifico si è trattato del danno alla premente che dai 5 bottini porta l’acqua ai serbatoi Le Grazie. Ad Allumiere, come in gran parte del Lazio, il servizio idrico e fognario del paese è gestito dalla società Acea Ato2. Purtroppo, nel fine settimana scorso, una parte del paese è stata priva del servizio idrico, mentre l’altra parte è stata garantita dall’impianto di Casaletto di Smè. Poi Acea ha effettuato un celere intervento, ma il lavoro non è stato sufficiente a risolvere il problema.

Lunedì mattina lo stazionamento delle autobotti ha parzialmente servito i cittadini, mentre la ditta incaricata, dopo aver tracciato la strada, ha rimosso la parte danneggiata del tubo e sostituita con una parte nuova. “Va rilevato che la zona impervia, la rottura importante e il tempo piovoso non hanno facilitato l’intervento e per questo ringraziamo gli operai impegnati sotto la pioggia” ha spiegato il primo cittadino che si è recato sul posto per seguire personalmente l’evolversi dei lavori e sostenere moralmente gli addetti. ”

Ora, come amministrazione – ha aggiunto Pasquini -, punteremo a far sostituire una parte della tubazione, in quanto negli ultimi anni abbiamo registrato troppi danni. A fine intervento, si è registrato che con l’impianto di Casaletto di Smè ora il problema non è più la quantità di acqua, ma evitare, se possibile, i danni. E quindi si dovranno effettuare pressioni su Acea”.