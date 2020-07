Ad Allumiere tocca alla Nona: due sere di Birra in Movimento - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Allumiere si tuffa nell’estate, dopo e nonostante l’emergenza Covid. E quindi al via le sagre delle contrade “orfane” del Palio e ad altri eventi confezionati dall’amministrazione di Antonio Pasquini.

Questo week end toccherà alla storica contrada Nona animare le due sere e lo farà con “Birra in Movimento”. Nel bellissimo Parco del Risanamento, una location mozzafiato tra alberi e fontane. Sabato 25 suonerà La Centrale sound system mentre domenica 26 il Trio D’Autore.

All’interno della festa oltre a degustare la birra si potranno mangiare primi piatti come pennette al tartufo o amatriciana e mentucciata oppure panini farciti con salsiccia, ventresca, hot dog, patatine fritte, fritti misti, dolci e frutta.

Inoltre sabato 25, fino all’8 agosto, torna la mostra di arte contemporanea Incontrarte nelle sale del Museo Civico Archeologico Naturalistico Mineralogico “Adolfo Klitsche De La Grange”, presso il Palazzo della Reverenda Camera Apostolica di Allumiere, in Piazza della Repubblica. Ingresso gratuito. Espongono gli artisti Giovanni Battista Armillei, Fabrizio Berti, Mariantonietta Cacciagrano, Ilaria Ciambella, Anna “Annella” Copponi, Bernadette Ferrari, Giuliano Gentile, Jan Incoronato, Gabriella Maramieri e Valentina Mariani, con opere pittoriche, disegni e sculture. Seguirà più avanti l’esposizione di fotografiae “Mai come in questo anno si sente il bisogno di incontrarsi nuovamente, e Incontrarte porta questo concetto nel suo stesso nome- dice l’assessore Brunella Franceschini- è importante tornare a dare spazio all’arte, che ha aiutato tutti durante il lockdown. Realizzare mostre ed eventi artistici in questo 2020 ha quasi il sapore di un ringraziamento al genio artistico che ognuno di noi, a suo modo e nel suo piccolo, ha aiutato molti di noi a rimanere sereni e speranzosi”. Incontrarte propone una vasto calendario di eventi culturali. Per l’inaugurazione alle ore 18 del 25 ci sarà il Trio in musica in collaborazione con l’Ass.ne Amici della Musica e dalle 21.30 spettacoli diffusi nelle aree del centro storico Artisti in scena, in collaborazione con estA.T.E.R.. La mattina di domenica 26 visita guidata al Museo Civico a cura del Direttore Dott. Enrico Seri alle ore 10. Alle ore 21 Spettacolo teatrale a cura dell’Ass.ne Scatola Folle, “Il Primo Bacio” presso il Cortile del Palazzo Camerale. Previsto per il 29 Luglio, alle 21.15, presso il suggestivo Eremo della Trinità il Concerto Spettacolo “Il viaggio di Odisseo” di Gino Saladini, per il quale sono già aperte le prenotazioni. Il 30 Luglio presso il Cortile del Palazzo Camerale ore 21 rassegna cinematografica e nello stesso luogo, il 31 alle 21 festival della poesia vernacolare “All’Ombra del Camberale” a cura dell’Ass.ne A.P.A. Il mese di agosto si apre con il Laboratorio artistico per bambini a cura delle operatrici del Museo Civico, il primo dalle ore 10 alle 13. Alle 21 del 2 ancora musica con il concerto del quintetto Air Ensamble in collaborazione con l’Ass.ne Amici della Musica, nel Cortile del Palazzo Camerale. Torna il Laboratorio artistico per bambini sabato 8 stessa ora. La manifestazione conclusiva della Mostra d’arte contemporanea si terrà presso il Giardino del Risanamento dalle 21.30 con spettacoli di arte varia in collaborazione con estA.T.E.R. Si chiuderà il programma, ma solo per il momento, il 10 con un terzo Laboratorio artistico per bambini a cura delle operatrici del Museo Civico dalle ore 10 alle ore 13 e con la Visita notturna dell’ Eremo della Trinità “Notte di San Lorenzo”: serata dal sapore magico e medievale sulle note e con le immagini della Videoart “Carmina Burana” di Carl Orff, dalle 21.30. Il museo e Incontrarte saranno visitabili dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e, in aggiunta, dal venerdì alla domenica dalle 18.30 alle 22.30.

Tutti gli eventi sono realizzati dal Comune di Allumiere e grazie alla collaborazione della Regione Lazio e all’interno del programma Etruria Meridionale- Città della Cultura 2020, che tornerà anche nel 2021. Sono gratuiti, ma in osservanza delle disposizioni anti-Covid-19 sarà necessaria la prenotazione, gli ingressi saranno controllati e contingentati e sarà richiesto di presentarsi con gli opportuni dispositivi di protezione. Info e prenotazioni presso museoallumiere@tiscali.it o allo 0766967793.