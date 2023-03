Ad Allumiere nasce l’”Aps Paolo Moroni Legacy”, in memoria dell’ingegnere informatico e del suo cuore grande • Terzo Binario News

L’associazione è stata fondata dai familiari di Paolo per portare avanti le iniziative di solidarietà a favore degli ultimi

A poco più di un anno dalla sua scomparsa, è nata oggi, ad Allumiere, l’APS Paolo Moroni Legacy, con l’intento ricordarne la vita nel suo stile, facendo cose per gli altri così come lo stesso Paolo avrebbe voluto.

Chi conosceva Paolo Moroni sapeva bene quanto, per sua natura, cultura ed educazione, fosse attento a sostenere in assoluto silenzio, le persone in difficoltà, supportandole in ogni modo e tentando di restituire quella che lui definiva una “fortuna” che era stata data a lui, la fortuna di poter studiare riuscendo a realizzare a livelli altissimi, i suoi sogni professionali.

In questi ultimi anni aveva cominciato a riflettere su come costruire un’occasione di promozione per chi non aveva alle spalle una situazione socio economica serena che lo vedeva costretto a rinunciare ai propri studi, Paolo voleva lasciare un segno forte in tal senso, arricchendo la sua vita anche di questa bella avventura.

Il suo obiettivo era dunque quello di mettersi al fianco degli ultimi per consentire un’occasione per diventare quello che sentivano di poter essere.

Ovviamente da ingegnere informatico quale era, il suo cuore era sensibilizzato verso la programmazione, cosa che avrebbe voluto insegnare direttamente lui, mettendo poi in contatto le aziende con i ragazzi della sua ipotetica e tanto voluta Associazione.

Paolo Moroni andando via per sempre, ha cosi inconsapevolmente lasciato nei cuori di chi lo ha amato, una indicazione di come ricordarlo al mondo, ha lasciato un’ eredità grande da portare avanti ed a ben guardare un’eredità vitale, profonda e generosa , come appunto è stata la sua vita.

Gli eredi di Paolo Moroni hanno cosi deciso di dare vita ad una Associazione di Promozione Sociale che realizzerà nel tempo tutto quello che Paolo avrebbe voluto.

Sarà per tutti un modo per ricordare una vita unica vissuta nell’insegna del rispetto degli altri e nella continua ricerca della felicità con sacrificio, dedizione e rispetto degli altri.

“Nei prossimi mesi – annunciano tramite la pagina social – la “PAOLO MORONI LEGACYAPS” presenterà una serie di iniziative concrete e progetti innovativi, sui quali vi terremo informati e chi vorrà esserne parte sarà sempre il benvenuto.

.