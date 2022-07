Ad Allumiere il Superjump è Freedom • Terzo Binario News

Grazie alle insegnanti Isabella Superchi e Ylenia Grosselli, che hanno organizzato un riuscito evento insieme alla assessora allo sport, Romina Scocco

Grande riuscita della “Functional Freedom Masterclass di Superjump original e Kombat” organizzata dalle maestre Ylenia Grosselli e Isabella Superchi insieme alla “Jill Cooper Academy”.



Allumiere si è mossa a suon di musica in un allenamento che ha visto coinvolto tutto il paese e che ha contributo a colorare le vie grazie alla partecipazione delle tante “atlete”.



Sul luogo presente l’Amministrazione che punta i riflettori sull’assessore allo sport Romina Scocco.

“Sono molto felice di aver contribuito a creare questo evento che unisce la dinamicità della musica allo sport inoltre Allumiere è il luogo più adatto: l’aria pulita e il verde dei boschi aiutano di gran lunga gli atleti ad avere prestazioni fisiche migliori”.



Commosso il commento della Grosselli che a fine evento ha ringraziato tutti i partecipanti: “Ringrazio tutti per essere venuti qui oggi ma il ringraziamento più grande vanno a Romina Scocco e Luigi Landi che a due giorni dall’insediamento mi hanno supportato, aiutato e soprattutto creduto a questo progetto.”



Sul luogo presente anche il Sindaco Luigi Landi e le delegate Alessia Brancaleoni e Francesca Scarin: “Allumiere ha mille potenzialità che vanno assolutamente sfruttate, ogni idea dei cittadini va accolta, analizzata ed incentivata, in questo caso è stato unito il divertimento a del sano sport e crediamo fermamente che sia solo l’inizio di una lunga serie. Ringraziamo Ylenia ed Isabella per questa fantastica giornata e non vediamo l’ora di vedere altri eventi simili nel nostro paese che ormai abbraccia tutti i campi a 360 gradi.”