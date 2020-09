Ad Allumiere il settimo memorial Alessio Torroni: un piccolo Palio dedicato a lui - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Allumiere ha ricordato, per la settima volta, Alessio Torroni, il giovane vittima nel 2012 di un incidente stradale poco prima del Palio a cui lui si dedicava da sempre.

Domenica pomeriggio, nel campo equestre all’impianto sportivo della Cavaccia, si è svolta in un bagno di folla la settima edizione del Memorial a lui intitolato.

Hanno partecipato tutte le Contrade e molte scuderie di privati. Vittoria di Macchianera nella corsa degli Asini e della Contrada Sant’Antonio nel Mini Palio.

Nessuno ha voluto mancare all’appuntamento per non dimenticare Alessio: buono, generoso, altruista e sempre pronto ad aiutare. Era impegnato nella parrocchia Nostra Signora di Lourdes di La Bianca ed fortemente nella Contrada la Bianca dove allenava in maniera eccellente gli asini. Terminata con successo la scuola superiore si era subito messo a lavorare nella ditta con il fratello Simone e, nonostante la giovane età, era serio e disciplinato.. Nessuno dimenticherà mai al suo funerale i pianti e le lacrime di tutti coloro che l’amavano, ma anche le grida del suo amato somaro disperato.

Quest’anno a causa del Covid-19 non si è svolto il Palio di Allumiere e l’astinenza in collina si è sentita fortemente: questa manifestazione nel nome di Alessio è servita per rivivere un po’ le emozioni paliesche nel ricordo di un grande amico innamorato di questa manifestazione. Sempre encomiabile il lavoro degli amici di Alessio che con grande spirito di volontariato anche quest’anno, nonostante tutto e tutti, sono riusciti ad organizzare un evento perfetto. La manifestazione è cominciata sulle note dell’inno d’Italia, poi è stato ricordato Alessio con un minuto di silenzio. Ben 24 gli asini che hanno partecipato divisi in 7 batterie. Nelle due semifinali vittoria di Macchianera e Mirtillo e per la finale è stato ripescato Morona. Dopo la finale al cardiopalma grande vittoria del fantino Gianluca Mocci della Contrada Polveriera con l’asino Macchianera; secondo posto per Morona di Luca Buzzi e terzo posto per Mirtillo montato dal fantino Andrea Stampigioni della Contrada Buro’. Al termine della corsa dei somari si è svolto il Minipalio fra le 6 Contrade di Allumiere, con la cronaca del dottor Mellini. Ad aggiudicarsi il Trofeo la Contrada Sant’Antonio. Presenti il sindaco Antonio Pasquini, il consigliere comunale e presidente della Comon Gabriele Volpi, il consigliere comunale Sante Superchi, il presidente e l’assessore dell’Università Agraria Pietro Vernace e Alessandro Papa. Immancabile il veterinario Alessandro Mellini e il sempre disponibile dottor Venturino Mocci. Il sindaco Pasquini ha coordinato personalmente la task-force della giornata. Tutto è stato regolamentato e controllato da carabinieri e vigili urbani. Gli intervenuti sono stati registrati e hanno indossato mascherina ed è stato osservato il distanziamento, nel pieno rispetto delle norme anti covid. grazie al lavoro dei volontari della Prociv e della Croce Rossa. Eccezionale l’impegno dei ragazzi e delle ragazze che hanno organizzato la kermesse col prezioso contributo della Contrada La Bianca e di Tiziana Franceschini. Attivo e curato il servizio ristoro offerto dall’US Allumiere del presidente Enrico Superchi. Dopo le gare si sono svolte le premiazioni da parte del sindaco Pasquini e del dottor Venturino Mocci. Ad animare il pomeriggio il travolgente Piero Dudu Monaldi (e il gruppo So de La lumiera) che ha anche mandato in diretta Fb l’evento. Commozione per gli ultimi due momenti della giornata: tutti i ragazzi dell’organizzazione sulle note di ”We are the champions” hanno lanciato palloncini al grido: ”Ciao Alessio’. Bellissima la dedica scritta sulla targa che Guido, a nome di tutto il gruppo organizzatore, ha regalato al papà di Alessio: “La tua essenza e il tuo ricordo sopravviveranno nella memoria di quanti ti hanno conosciuto e amato”. Dalla Cavaccia domenica è partita la richiesta di intitolare una via ad Alessio a La Bianca.