Ad Allumiere grande successo della Sagra del Tartufo e degli Antichi sapori - Terzo Binario News

Di seguito pubblichiamo il comunicato sull’ultima edizione della Sagra del Tartufo e degli Antichi sapori di Allumiere svoltasi sabato e domenica 1 e 2 agosto:

Siamo decisamente soddisfatti di come è andata questa edizione della Sagra del Tartufo e degli Antichi Sapori. Non nego che avevamo qualche timore per la riuscita della festa, a causa della situazione che tutti stiamo vivendo, invece c’è stata una risposta di pubblico davvero buona e tutto è andato per il meglio.

Anche le novità apportate nel menu, dalla formula a menu fisso a scelta alla riduzione delle portate (per riuscire a gestire al meglio la cucina nel rispetto delle norme anticovid), hanno avuto consensi ed un riscontro positivo da parte dei nostri avventori. In tanti ci hanno fatto i complimenti, così come tanti si sono lasciati trascinare dalla musica che ha accompagnato le due serate, per la quale vanno i nostri sentiti ringraziamenti ad Alice Paba e Manolo, che non si sono risparmiati e ci hanno regalato performance davvero belle e coinvolgenti.

Il tutto si è svolto nel rispetto delle norme anticovid vigenti e per questo dobbiamo ringraziare la Croce Rossa e la Protezione Civile che ci hanno aiutato nella gestione degli ingressi e nel controllo della situazione. Un ringraziamento dovuto va anche all’amministrazione comunale, che ci ha dato la possibilità di poter fare queste due serate e ci ha messo nelle condizioni di poterlo fare in tutta sicurezza. Ed anche per averci dato la possibilità di ospitare un evento come il concerto dell’AER WIND QUINTET, che ha creato nella cornice del Belvedere un’atmosfera unica.

Ma il grazie più grande va, necessariamente, a tutti i membri della Contrada Polveriera che, come sempre, hanno messo tutto il loro impegno, sacrificato giornate di lavoro ma anche di vacanza e sfidato il caldo per dare vita ad una sagra eccezionale. Dalle cuoche e i cuochi ai ragazzi in sala, da chi ha gestito le prenotazioni a chi è stato di servizio al bar, da chi si è occupato della pubblicità a chi ha lavorato dietro alle quinte, alla cassa ed alla gestione dei rifiuti, da chi ha allestito la piazzetta a chi ha montato e smontato le varie strutture, insomma tutti meritano il riconoscimento ed il merito per questo ottimo lavoro. Spero di non aver dimenticato nessuno, siamo in tanti e se fosse successo di sicuro mi perdoneranno!

Piero Del Frate, responsabile comunicazione Asso0ciazione Storica Contrada Polveriera