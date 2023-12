Ad Allumiere grande attenzione del pubblico al convegno sulla realtà degli scomparsi • Terzo Binario News

L’appuntamento al Palazzo Camerale proposto da Comune, Penelope Italia, CSC in collaborazione con Fidapa Tolfa

di Cristiana Vallarino

Il municipio illuminato di verde per celebrare la Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse ha accolto mercoledì pomeriggio quanti hanno preso parte al convegno nella Sala Nobile del Palazzo Camerale di Allumiere dal titolo “Scomparsi, una realtà sconosciuta…Che fare?”.

L’evento, patrocinato dal Comune e dall’ “Associazione Penelope Italia”, è stato organizzato dal “Centro Studi Cosmogonici”, in collaborazione con la Fidapa di Tolfa con lo scopo di informare e riflettere su una realtà tanto tragica e preoccupante quanto purtroppo poco conosciuta dall’opinione pubblica e sottovalutata dal sistema investigativo del nostro paese.

Il quadro del Commissario Straordinario del Governo riporta, per il primo semestre 2023, 13031 denunce in tutta Italia (2793 donne, 10238 uomini), i ritrovamenti sono stati 6297 (1925 donne, 4372 uomini). I minori scompasi sono stati 9626, di cui 1736 femmine e 7890 maschi: solo 3995 sono stati trovati, di 5361 non se ne sa nulla. Il dato dei minori, però è falsato da quello relativo agli stranieri: molti che arrivano nel nostro paese si dicono under 14 o 18 una volta nel centro di accoglienza, per poi lasciare l’Italia.



A presentare la past president Fidapa Tolfa Giuseppina Esposito (la presidente Adriana Adriani era in sala). Ad aprire l’incontro è stato il sindaco Luigi Landi che ha evidenziato come la comunità locale, particolarmente attenta a problematiche simili, risponda sempre ad iniziative simili. Ha quindi ringraziato l’organizzazione del convegno da parte della Fidapa, che ha acceso un faro su un fenomeno relativo alla sparizione di una persona. La parola è passata al dottor Maurizio Antonio De Pascalis, per il CSC, il quale ha raccontato una propria esperienza famigliare riguardo una scomparsa, per fortuna senza esiti tragici.

L’attenzione della platea è stata poi focalizzata per ben quasi due ore dagli appassionati interventi dei due relatori di alto profilo, entrambi dell’associazione Penelope, fondata dal padre di Elisa Claps, Gildo, la cui triste vicenda, partita proprio da una scomparsa, è di recente stata trasposta in una docufiction tv. Prima l’avvocato Gianfrancesco Piscitelli, esperto in indagini difensive e criminologia, dopo il dottor Edoardo Genovese, psicologo per la riabilitazione, criminologo, grafologo forense, ufficiale dell’arma dei Carabinieri in congedo.

Difficile riassumere quanto spiegato e raccontato, anche con riferimento a molti i casi reali di cronaca, in particolare quello più recente e di rilievo mediatico che ha visto vittima la giovane Giulia Cecchettin, di cui anche il team di esperti della “Penelope” segue gli sviluppi investigativi e processuali.

Piscitelli ha evidenziato come non sia facile parlare di scomparsi, in quanto ogni caso può aver collegamenti con altre realtà. “Dimenticate i casi di fughe volontarie di chi si rifà una vita dall’altra parte del mondo, quelle da film americano – ha detto Piscitelli – quelli sono davvero rarissimi. Si scompare per motivi di salute, di problemi cognitivi oppure perché si è vittime di reato. Ma mai volontariamente”.

E infatti, ha ricordato l’avvocato, “Penelope” sta conducendo una battaglia, anche con un sit in a Roma, affinché si elimini il concetto di “scomparsa volontaria”, quelle due parole che di fatto, quando si fa una denuncia alle forze dell’ordine, a bloccano l’immediato avvio delle indagini, nonostante le prime ore siano fondamentali per avere una speranza di ritrovare chi è sparito. Piuttosto che ritrovarlo mesi se non anni dopo magari a due passi da casa, caduto in un fosso.

Piscitelli ha quindi sottolineato come per cercare di arginare il fenomeno siano necessaria sia l’informazione di chi si trova ad avere a che fare con una scomparsa (e può essere chiunque, non necessariamente un parente), sia la formazione di chi raccoglie la denuncia. Guai a farsi liquidare con la risposta “si devono aspettare 48 ore”, ha ribadito, non è assolutamente più così: le ricerche vanno avviate immediatamente. E a proposito di ricerche, Piscitelli ha spiegato come sia determinante muoversi con rispetto delle scene del crimine e come spesso l’uso dei cani molecolari sia scarsamente efficace. Così come l’attuale Piano Provinciale di Ricerca che fa capo alle prefetture sia lacunoso e inefficace. Mentre l’esistenza del Commissario straordinario sarebbe sulla carta ottimo, se non fosse che il mandato dura solo un anno, troppo poco per attuare misure efficaci, anche da parte di funzionari in gamba.

E’ stata poi evidenziata l’importanza dell’autopsia psicologica della persona scomparsa, che si fa esaminando a ritroso gli ultimi mesi di vita e relazioni, ascoltando amici famigliari, scandgliando i social, il pc e il cellulare così da capire se ci sono segnali che indirizzino verso una possibile aggressione.

Ed è questo l’aspetto seguito in particolare da Genovese che ha a lungo fatto riferimento alla vicenda di Giulia Cecchettin la quale aveva alle amiche parlato dei problemi con l’ex fidanzato.

“Sono qui per un richiamo alle armi – ha detto il criminologo – il mondo degli scomparsi è una terra arida, inesplorata, fatto di attese perpetue. La scomparsa è democratica, può toccare tutti. Dal 1974 ovvero da quando si è realizzata la banca dati degli scomparsi, ancora oggi sono 88 mila persone che non si sono più ritrovate. Come se fossero evaporate, e i loro famigliari non possono nemmeno piangerli”.

Genovese ha poi parlato dei metodi di investigazione, che deve partire dall’attenzione, dall’osservazione senza fare l’errore di sposare a tutti costi la propria convinzione, insomma affrontare la scena dell’incidente (che solo in un secondo momento può essere scena del crimine) senza preconcetti, prendendo in esame tutte le altre possibilità.

A chiusura dell’incontro, prima dei saluti di commiato, alcune domande dal pubblico, a conferma dell’interesse suscitato e la promessa, da parte del Centro Studi Cosmogonici a portare nel nostro territorio altri argomenti di interesse ma poco “trattati”, come il fenomeno delle nuove droghe.