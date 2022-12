"Ad Allumiere finalmente un Natale da favola" • Terzo Binario News

I delegati Aldo Braccini e Francesca Scarin soddisfatti di questa partenza a metà tra tradizioni e innovazione.

Ad Allumiere è appena iniziato “un Natale da favola”. Nonostante i capricci del tempo non troppo clemente, che nel pomeriggio di sabato ha costretto i mercatini artigianali a chiudere i battenti, questo ponte dell’Immacolata ha richiamato in collina moltissima gente, attratta non soltanto dal superlativo concerto di Danilo Sacco, ma anche dalla parata delle scuole di danza, dai concerti live, dagli spettacoli di fuoco e dal colorato villaggio gonfiabile degli elfi e di Babbo Natale, dove i bambini, tra le altre cose, hanno potuto spedire la propria letterina in Lapponia.



Ottima partenza anche nella frazione La Bianca, dove l’assessore Romina Scocco, insieme ai suoi collaboratori, ha ufficialmente dato il via ai festeggiamenti biancoverdi.

Molto soddisfatti di questa partenza il sindaco Luigi Landi e, soprattutto, gli organizzatori, in primis i delegati Aldo Braccini e Francesca Scarin.

“Ed anche questa è andata- ha dichiarato Braccini sulla sua pagina social – Sono stati due giorni intensi e faticosi ma alla fine ne è valsa la pena. Finalmente anche ad Allumiere è Natale. Grazie a tutti quelli che hanno collaborato alla buona riuscita della festa “.

Il delegato Aldo Braccini con l’onorevole Alessandro Battiloccchio, l’assessore Alessandro Tagliani e due ballerine della “New Dance Revolution” di Isabella Superchi



Dello stesso avviso la Scarin.

“Esprimo pienissima soddisfazione per queste giornate- sottolinea- Nonostante il tempo non sia stato dei migliori, la forte affluenza di questi giorni dimostra che la nostra comunità è forte nella voglia di ricominciare e nello spirito solidale.

L’albero della pace, con la sfilata dei bambini ucraini, e i doni per le famiglie più bisognose ne sono un chiaro esempio. Ringrazio Anpi, le scuole di danza, la scuola primaria, la Cri, la Prociv e il Ggp per aver contribuito a dare alla cittadinanza un messaggio forte e chiaro “