Il Consorzio Acquedotto Medio Tirreno comunica che i lavori di manutenzione previsti per il giorno 31 marzo per una perdita idrica in località Montebello a Tuscania (VT), a causa dei temporali previsti nei prossimi giorni verranno rimandati a mercoledì 6 aprile.

Gli orari in cui verrà sospeso il flusso idrico sono gli stessi comunicati precedentemente, ossia dalle 8 fino al termine dei lavori, previsto per le ore 16.