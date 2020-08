Acquedotto danneggiato, Civitavecchia Nord oggi rischia di restare senza acqua - Terzo Binario News

Il disservizio idrico riguarderà la giornata del 26 agosto dalle 8 alle 22 e sarà causato dagli interventi di riparazione straordinaria della condotta

A causa di un danno all’acquedotto, la zona nord di Civitavecchia rischia di restare senza acqua. Acea ATO2 ha reso noto di aver ricevuto comunicazione da parte del Consorzio Acquedotto Medio Tirreno di una sospensione della fornitura idrica, resasi necessaria per eseguire la riparazione straordinaria e non procrastinabile di un danno riscontrato sull’acquedotto nel tratto tra Tarquinia e Tuscania.

Di conseguenza è necessario sospendere il flusso idrico con possibili abbassamenti di pressione in alcune zone del Comune di Civitavecchia dalle ore 8 sino alle ore 22 di oggi 26 agosto 2020 (salvo imprevisti). Le zone interessate sono:

– Zona Borgata Aurelia

– Via Aurelia Nord e Zona La Scaglia

– Zona Pantano e Sant’Agostino

– Zona Industriale (Via Alfio Flores, Via Siligato, Via La Rosa)

– Area Portuale

– Zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate. Per ridurre il disagio all’utenza coinvolta, la società Acea ATO2 ha predisposto un servizio alternativo di rifornimento tramite autobotte in stazionamento per tutto il periodo del fuori servizio in:

– Via G.Rossini angolo Via Perosi ( Borgata Aurelia)

– Via Fontanatetta — Piazzale Santuario Madonna delle Lacrime. Per i casi di effettiva ed improrogabile necessità, inoltre, potrà essere richiesto un servizio di rifornimento con autobotte al numero verde 800.130.335.