Acqua sporca nel mare di Cerveteri, la Gubetti: "Depuratore ok, avvertita la Capitaneria" • Terzo Binario News

“Mi sento di rassicurare i cittadini riguardo al fenomeno registrato questa mattina in mare davanti alle nostre spiagge.

I depuratori della nostra città funzionano perfettamente.

La chiazza rinvenuta questa mattina nelle acque di Campo di Mare e la moria di pesci verificatasi a riva non dipende da nessun malfunzionamento dei depuratori.

A seguito delle segnalazioni ricevute questa mattina ho immediatamente informato la Capitaneria di Porto, la quale dopo un attento sopralluogo avvenuto anche in mare, ha rilevato come si è trattato di un fenomeno naturale dovuto alle violente piogge della scorsa notte, le quali riattivando i fossi hanno portato in mare detriti e il fango creatosi lungo le strade durante il temporale”.

A dichiararlo è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, commentando il sopralluogo effettuato questa mattina in maniera congiunta tra Costiera e Polizia Locale a seguito delle segnalazioni di cittadini e bagnanti.

“La pioggia di due notti fa è stata davvero violenta – ha detto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – sebbene fossimo completamente certi che il Depuratore di Campo di Mare fosse correttamente in funzione, abbiamo ugualmente messo al corrente dell’accaduto la Capitaneria di Porto la quale si è immediatamente recata sul posto confermando come sia la chiazza in acqua, sia la moria di pesci a riva sono dovuti esclusivamente ad un fattore naturale”.

“Abbiamo informato anche l’Arpa e siamo in attesa di un loro sopralluogo per verificare le nostre acque e la sicurezza per tutti i nostri bagnanti. La nostra attenzione è costante ed alta, forniremo ulteriori aggiornamenti qualora ci fossero novità”, conclude la Gubetti.