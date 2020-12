Acqua non potabile a Ladispoli - Terzo Binario News

Nella serata di oggi è stato rilevato un lieve intorbidimento delle acque provenienti dalle sorgenti che alimentano l’acquedotto comunale. Il problema si ritiene possa essere collegato alle forti piogge di questi giorni.

I tecnici della Flavia Servizi sono attualmente impegnati nelle ricerca delle cause del problema e già nella mattina di domani saranno eseguite le opportune analisi chimiche e batteriologiche per verificare la potabilità dell’acqua distribuita. Il sindaco Grando, a scopo cautelativo, ha comunque immediatamente disposto un’ordinanza di non potabilità.

Si raccomanda dunque a tutta la popolazione di evitare il consumo diretto dell’acqua di rete.

La situazione è costantemente monitorata dal personale tecnico già impegnato nella soluzione del problema.

Seguiranno aggiornamenti.