Acqua non potabile a Campo di Mare - Terzo Binario News

Pascucci specifica: “L’ordinanza non riguarda Cerenova”

Le analisi effettuate da ARPA Lazio hanno evidenziato valori fuori dalla norma presso una fontanella pubblica di Piazza Prima Rosa in località Campo di Mare.

Come già successo in passato siamo convinti che si tratti un problema locale e che non ci siano conseguenze particolari sulla rete idrica. In via precauzionale però, appena ricevuta comunicazione dalla ASL territoriale, abbiamo predisposto una ordinanza di non potabilità dell’acqua per l’intera Frazione di Campo di Mare.

Abbiamo inoltre predisposto immediatamente un intervento di clorazione di tutta la rete idrica che avverrà già questa sera, giovedì 2 dicembre, e domani, venerdì 3 dicembre, sono previste nuove analisi per il controllo dei valori.

Fino a nuova comunicazione dunque, nella sola Frazione di Campo di Mare è fatto divieto di utilizzo dell’acqua per il consumo umano: ovvero, non berla, non usarla per lavare i denti.

Previa bollitura, si può invece utilizzare l’acqua per cucinare.

ATTENZIONE: il problema non riguarda Cerenova”.

Alessio Pascucci