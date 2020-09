Acqua inquinata a Civitavecchia: ecco le vie di non potabilità - Terzo Binario News

Disposta l’ordinanza del sindaco

La ASL Roma 4 ha comunicato oggi – giovedì 17 settembre – che alcune analisi effettuate su campioni di acqua prelevati presso la fontanella pubblica di via Matteotti hanno rivelato parametri non conformi relativamente a Coliformi ed Enterococco.

Di conseguenza, il sindaco ha emesso un’ordinanza di divieto di uso per scopi potabili dell’acqua per tutte le utenze situate nelle aree servite dallo stesso acquedotto ed in particolare:

• VIALE MATTEOTTI;

• VIA GOBETTI;

• VIA ANTONINI;

• VIA ETRURIA;

• VIA NICOLAO ARCANGELO;

• VIA DEGLI AGRICOLTORI;

• VIA DEI CLASSIARI;

• VIA DEI VELITI;

• VIA FRATELLI CERVI;

• VIA FABIO FILZI;

• VIA DEL VOMERO;

• VIA RODI.



L’ordinanza, che dispone anche che Acea metta in atto tutte le iniziative necessarie a ricondurre i parametri entro i limiti di legge, prevede inoltre la predisposizione, sempre a carico del gestore del servizio idrico, di un approvvigionamento alternativo.

