Acqua corrente nelle case Ater di Isola Sacra - Terzo Binario News

“Dopo i sopralluoghi che abbiamo effettuato nei giorni i scorsi in via Oder a Isola sacra e dopo la riunione tra il sindaco Montino e l’assessore regionale Valeriani, finalmente è stata ripristinata l’acqua corrente nelle abitazioni dell’Ater.

Il lavoro fatto insieme ai consiglieri del Partito democratico Paola Magionesi, Massimo Chierchia e Raffaele Megna e al consigliere della Lista Civica Zingaretti Angelo Petrillo, in accordo con il sindaco, sta portando i suoi frutti e di questo ne siamo molto soddisfatti. Finalmente i residenti di via Oder potranno utilizzare l’acqua come tutti gli altri cittadini.

Ma il nostro impegno non finisce qui. Nelle prossime settimane, oltre all’apertura di uno sportello Ater di Fiumicino, così come concordato dal sindaco con l’assessore Valeriani, partiranno importanti lavori di ristrutturazione degli stabili che ridaranno dignità e sicurezza agli stessi e a chi ci abita”. Lo dichiara il consigliere comunale del PD Stefano Calcaterra.