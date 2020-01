Acilia: gatto rinchiuso in un tombino, avanti con le ricerche - Terzo Binario News

“Un gatto rosso rinchiuso in un tombino via Pietro Foglio, strada dietro al parcheggio della Conad, traversa di via di Macchia Palocco, stiamo aspettando i vigili per recuperarlo”. Questa la segnalazione di Anna Maria postata sabato 4 gennaio sulla pagina Facebook Animali persi e ritrovati Municipio X.

“Si sono attivati i vigili del fuoco ma il micio è rientrato nella tubatura scappando via senza possibilità di dargli via di uscita sulla strada. Abbiamo lasciato del cibo ,nel caso ritornasse ma fino a poco fa il cibo era ancora lì.. Chi fosse di zona per favore dia un’occhiata nei tombini che ci sono vicino alla Conad di via di Macchia Palocco e dintorni. Il micio è rientrato nelle tubature e potrebbe riemergere ovunque a detta dei vigili del fuoco”.

Ai ieri, 5 gennaio, del micio nessuna novità “sparito all’interno delle tubature. E molto probabilmente non sapremo che fine farà”. Le ricerche, comunque, vanno avanti.