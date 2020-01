Acilia: all'ufficio postale progetto di educazione finanziaria e digitale - Terzo Binario News

È ripartito questa mattina, dall’ufficio postale di via Saponara ad Acilia, il progetto di Educazione Finanziaria e Digitale negli uffici postali. L’iniziativa di Poste Italiane nasce con l’obiettivo di contribuire a migliorare le competenze dei cittadini in materia economico-finanziaria, aumentandone la consapevolezza e supportando le scelte di risparmio, investimento, protezione e previdenza e per diffondere la cultura del digitale, così come raccomandato da molte istituzioni nazionali e internazionali.

Sono quattro le sessioni didattiche di Educazione Finanziaria, della durata di circa 30 minuti ciascuna, previste tra oggi e domani all’interno dell’ufficio postale di Acilia. Giovedì 23 gennaio, invece, la sede di via Saponara ospiterà tre sessioni di Educazione Digitale, durante la quale i docenti metteranno a disposizione dei partecipanti tutti gli strumenti necessari per sfruttare le opportunità offerte dall’evoluzione tecnologica e digitale.

I progetti di Educazione Finanziaria e Digitale, totalmente gratuiti, sono parte del programma di “impegni” illustrato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante in occasione della seconda edizione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” del 28 ottobre 2019, durante il quale ha evidenziato come l’obiettivo di Poste Italiane sia quello di “ampliare la conoscenza e le competenze in materia finanziaria, postale e digitale dei cittadini”, in coerenza con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.

Anche per questo gli eventi di Educazione Finanziaria e Digitale proseguiranno nel corso di tutto il 2020 in numerose località di tutto il territorio nazionale.

L’effettiva realizzazione di tali impegni è consultabile sul nuovo portale web all’indirizzo www.posteitaliane.it/piccoli-comuni.

I progetti, inoltre, si muovono nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze del cittadino e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.