Acea: "Razionamento notturno dell'acqua a Civitavecchia" - Terzo Binario News

L’Acea, con una nota del 26 luglio scorso, comunicava la necessità di operare una regolamentazione straordinaria notturna del consumo dell’acqua per garantirne la disponibilità nelle ore di maggior utilizzo nel periodo estivo, resa necessaria dall’innalzamento delle temperature e del maggior afflusso turistico.

«Verrà posto in essere» scrive Acea, «un piano di regolazione delle pressioni in rete idrica nelle ore notturne sottesa alle seguenti idrovalvole: – strada La Scaglia per la medesima zona; – via Flavio Gioia per la zona tra via Tarquinia e l’inizio di via Aurelia Nord.

Inoltre, si potrà implementare un piano di regolazione nelle ore notturne sulle uscite dei serbatoi:

– Serbatoio San Liborio per la zona di Via Terme di Traiano;

– Serbatoi Galilei e Montanucci per la zona centrale ed i quartieri di San Gordiano e Boccelle.

Tali regolazioni sono finalizzate a garantire il risparmio della risorsa e a renderla disponibile nei momenti di maggiore utilizzo da parte dei clienti.