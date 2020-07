Accusa benzinaio di averla minacciata con la pistola: denunciata per procurato allarme - Terzo Binario News

Quando è andata in ebollizione l’acqua del radiatore della sua auto, si è fermata in un distributore di benzina a piazzale Clodio. La donna, tuttavia, dopo che il benzinaio le ha risolto il problema aggiungendole del liquido refrigerante chiedendole in cambio un compenso di 10 euro, ha iniziato ad inveirgli e urlargli contro. Non solo, allontanatasi, ha poi chiamato il 112 richiedendo l’intervento della Polizia poiché minacciata da un uomo con la pistola.

Quando sono arrivati gli agenti del commissariato Prati hanno accertato la dinamica dei fatti e cioè che l’uomo, non solo non era in possesso di una pistola, ma aveva semplicemente effettuato un intervento tecnico sulla macchina, peraltro dietro richiesta della conducente.

Da accurati controlli è poi emerso che la stessa aveva numerosi precedenti di polizia per lesioni, minacce, atti persecutori e truffa. L’automobilista è stata così denunciata in stato di libertà per il reato di procurato allarme, nonché allontanata dal Comune, con divieto di ritorno per un anno come da foglio di via obbligatorio del Questore di Roma.