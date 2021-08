Accordo fra UniAgraria Bracciano e le Guardie Zoofile di Fare Ambiente - Terzo Binario News

Nasce la collaborazione tra l’Università Agraria di Bracciano, guidata dal Presidente Angelo Alberto Bergodi ed il corpo delle Guardie Zoofile di Fare Ambiente.

Siglato ieri un accordo per lo svolgimento di azioni a tutela del patrimonio faunistico ed ambientale presente nel territorio dell’Università Agraria.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente del Laboratorio Bracciano Anguillara Andrea Mariani, l’iniziativa intrapresa dall’Università Agraria e dal suo Presidente Angelo Alberto Bergodi dimostra il senso di responsabilità per la salvaguardia dell’ambiente; Cercheremo di portare avanti i nostri compiti nel migliore dei modi mettendo a disposizione dell’Università Agraria le competenze di tutto il nostro movimento Fare Ambiente.

Le nostre guardie, nominate dal Prefetto di Roma, opereranno sui territori di competenza in forma preventiva ed informativa, vigilando sul rispetto dei regolamenti e delle norme per garantire il benessere degli animali e la salvaguardia dell’ambiente.

Fare Ambiente MEE, Movimento Ecologista Europeo, a guida del Prof. Vincenzo Pepe, del quale ne rappresento la Provincia di Roma, sarà a disposizione per interagire sinergicamente con tutta la componente dell’Università Agraria di Bracciano, su tutte le tematiche ambientali a salvaguardia dell’ecosistema.

In particolare va il ringraziamento di tutta la nostra Associazione al Presidente Angelo Alberto Bergodi per aver reso possibile questa collaborazione ed aver realizzato per la prima volta una convenzione a tutela dell’ambiente.