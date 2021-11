Accordo fra la Dinamo Ladispoli e l'Eurbasket Roma - Terzo Binario News

“La Pallacanestro Dinamo Ladispoli entra da oggi a far parte di una realta’ sportiva e imprenditoriale di successo, leader nel panorama cestistico nazionale con la squadra di serie A e le tante squadre giovanili di Eccellenza: e’ stato infatti firmato stamani l’accordo di collaborazione pluriennale con l’ Eurobasket Roma.

Questo il testo del comunicato stampa congiunto :

In linea con la filosofia inclusiva della società di via dell’Arcadia, da oggi c’è un nuovo ingresso nella famiglia dell’Atlante Eurobasket Roma: quello della Dinamo Ladispoli.

Con il rapporto stretto con la società del Presidente Luigi Fois, si allarga quindi la rete di collaborazioni della società del Presidente Armando Buonamici con le realtà del territorio, tesa alla crescita reciproca dei due club, con il coinvolgimento negli eventi legati alla prima squadra della Serie A2 e un interscambio tecnico con il settore giovanile del Progetto Roma Basket.

Commenta il General Manager dell’Atlante Eurobasket Roma, Michele Scatarzi: “Con questo accordo vogliamo dare seguito alla nostra intenzione di fare da punto di riferimento per la pallacanestro della regione. Siamo quindi felici di aggiungere alle società con cui già è in piedi una fruttuosa collaborazione la Dinamo Ladispoli, quale parte del nostro progetto.”

Visibilmente soddisfatto il General Manager della Dinamo Ladispoli, Biagio Camicia: “Siamo felicissimi dell’accordo con una delle più grandi realtà del panorama cestistico della nostra regione quale l’Atlante Eurobasket Roma; la collaborazione con una società di prestigio, con la sua levatura nazionale, sarà di giovamento al nostro club quanto a tutta la città di Ladispoli”.

Nell’accordo di collaborazione e’ previsto il monitoraggio degli atleti Dinamo durante le stagioni sportive da parte dei tecnici Eurobasket al fine eventuale di farli partecipare a campionati che siano i piu’ competitivi possibili. Inoltre, durante l’anno, saranno organizzati apposite sessioni formative per atleti e tecnici Dinamo (campus di perfezionamento, tornei, allenamenti, etc.), e saranno inoltre previste agevolazioni e abbonamenti, anche in forma gratuita, a tutti i tesserati Dinamo per assistere alle partite casalinghe della prima squadra Eurobasket di serie A”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Dinamo Ladispoli