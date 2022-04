Accoltellamento a Ladispoli, Fabrizio Angeloni accusato di tentato omicidio - Terzo Binario News

I fatti di via Milano: la moglie è in fin di vita al San Camillo, la figlia a Palidoro

Comincia delinearsi il quadro degli avvenimenti che hanno sconvolto la mattina di via Milano a Ladispoli (QUI la notizia precedente) dove sono arrivate tre ambulanze, due elisoccorsi e pattuglie dei Carabinieri.

I fatti accertati sono le ferite da coltello che un uomo ha inferto alla figlia e alla moglie, al culmine di una lite.

L’uomo, Fabrizio Angeloni di 48 anni incensurato, ha afferrato un’arma da taglio – probabilmente un coltello – e ha colpito moglie e figlia 17enne. Su questi fatti stanno lavorando i Carabinieri per chiarire la dinamica esatta. Di sicuro un colpo l’uomo se lo è inferto da solo.

A quel punto l’arrivo dei soccorsi e dei militari.

In ogni caso nei confronti del 48enne è stato aperto un fascicolo con l’accusa di tentato omicidio.

Lui al momento è in prognosi riservata al policlinico Gemelli ma non in pericolo di vita, la figlia 17enne nelle stesse condizioni al Bambin Gesù di Palidoro.

In condizioni disperate la donna, portata con l’elisoccorso al San Camillo a causa delle ferite riportate agli organi interni.