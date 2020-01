'Accoglienza senza confini': l'Esercito della Salvezza inaugura a Roma un Corridoio umanitario-Centro di accoglienza - Terzo Binario News

L’Esercito della Salvezza in Italia, l’ente morale di ispirazione cristiano-protestante presente a Roma e in Italia da oltre 130 anni e componente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia-FCEI, come anche del Forum del Terzo Settore del Lazio, presenterà questo suo nuovo progetto per la Capitale.

Giovedì 23 Gennaio 2020 alle ore 17 sarà, infatti, inaugurato un nuovo Corridoio umanitario per migranti e ‘Dublinati’ a San Lorenzo, presso la sede nazionale dell’EdS.

Il progetto ‘Accoglienza senza confini’ è cofinanziato dall’Esercito della Salvezza Internazionale, i cui fondi hanno permesso la ristrutturazione dello spazio, ricavato nella sede nazionale dell’Esercito della Salvezza, mentre FCEI e CELI, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, cofinanzieranno le attività complessive del Centro, che sarà dedicato all’accoglienza delle persone in difficoltà, senza alcuna distinzione di provenienza geografica e fede.

Il Centro è diretto in particolare ai cosiddetti ‘Dublinati’, i richiedenti protezione internazionale giunti e registrati in un paese, poi trasferitisi altrove e riportatati nello Stato ove erano inizialmente giunti, quindi i migranti soggetti al “Regolamento di Dublino”.

Il Corridoio umanitario permette in completa sicurezza l’accoglienza di persone con identità certa e certificate all’origine, sottratte ai trafficanti di uomini ed ai viaggi della speranza, che molto spesso si traducono in condizioni estreme e, persino, morte dei migranti.

Il 23 gennaio si svolgerà, quindi, anche un breve incontro-dibattito con il Tenente colonnello Massimo Tursi, Responsabile del Comando Italia e Grecia dell’ Esercito della Salvezza, Federica Brizi, Responsabile accoglienza Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia-FCEI, Francesca Danese, Responsabile relazioni esterne Esercito della Salvezza in Italia, Veronica Mammì, Assessora alla Persona Scuola Comunità Solidale del Comune di Roma Capitale, Francesca Del Bello, Presidente II Municipio di Roma Capitale, Cristina Avonto, Presidente fio.PSD ONLUS Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora, Bramwell Bailey, Salvation Army World Service Organization,Simona Magazzù, Coordinatore Dipartimento Sociale Roma – Esercito della Salvezza, Tiziana Biolghini, Direzione Area Inclusione Sociale della Regione Lazio e Maura Viezzoli, Presidente CISP Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli.