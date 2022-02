Accasciato su una panchina a Colle Oppio: 60enne salvato dagli agenti di Roma Capitale - Terzo Binario News

E’ stato provvidenziale e tempestivo l’intervento degli agenti della Polizia Locale del I Gruppo Trevi , ieri sera a Colle Oppio, per salvare la vita di un uomo che non dava segni di vita.



Gli agenti, in servizio di pattugliamento della zona, hanno notato una persona di circa 60 anni, su di una panchina che non si muoveva, aveva gli occhi sbarrati e la bocca aperta.

Gli operanti hanno immediatamente allertato i soccorsi e in attesa del loro arrivo hanno cercato in tutti i modi di strapparlo alla morte certa, parlandogli, scuotendolo, proprio nella fase in cui l’ipotermia aveva preso piede e il battito cardiaco era flebile.

Grazie alla prontezza degli agenti e al successivo intervento del personale sanitario é stato possibile salvare la vita del cittadino, di nazionalità bengalese, che è stato trasportato all’ospedale San Giovanni per le cure del caso.

Contattata immediatamente dagli operanti anche un’associazione di volontariato, per verificare le future condizioni di salute e le necessità di assistenza dell’uomo.