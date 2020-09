Abuso edilizio all'Eur: sequestrata villa di lusso - Terzo Binario News

Una villa di lusso, estesa su una superficie di circa 1000 metri quadri nel cuore del quartiere Eur, è stata posta sotto sequestro ieri – mercoledì 23 settembre – dal IX Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale. Gravi le irregolarità edilizie riscontrate durante un controllo da parte degli agenti, che hanno portato all’apposizione dei sigilli per l’immobile, composto da tre piani, e per l’intera area occupata dalla struttura.

Aumenti di superficie utile di oltre 100 metri quadrati, cambio di destinazione d’uso da abitazione a uffici direzionali, oltreché varie difformità agli spazi interni con modifica dei prospetti: è quanto hanno finora appurato gli agenti del Reparto Edilizia del IX Gruppo, diretti dal Dottor Angelo Giuliani.

Il responsabile della società, titolare dell’immobile, é stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazione delle norme in materia edilizia. Tuttora in corso ulteriori indagini.