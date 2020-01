Abuso edilizio a Ladispoli: 90 giorni per rimuovere la struttura - Terzo Binario News

Abuso edilizio in via Taranto 10 a Ladispoli, dove una struttura dovrà essere rimossa a seguito di un sopralluogo effettuato dai Vigili Urbani.

Questo quanto stabilito nell’ordinanza numero 7 dell’8 gennaio

“redatto dagli Agenti della Polizia Locale dell’Ente sulla scorta dei sopralluoghi del 26/09/2019 e del 03/10/2019, dove è stata accertata la violazione urbanistico-edilizia per ampliamenti planovolumetrici abusivi, presso l’unità immobiliare sita in Ladispoli via Taranto n.10 int.1, distinta

in Catasto al Fg.65 p.lla 986 sub 537-538 (l’abitazione e il giardino) e sub 536 (il posto auto), come di seguito rilevati:

a) nella proprietà, sita al P.T. è presente una struttura costruita in legno e alluminio anodizzato rivestita lateralmente da un reticolato anch’esso in materiale ligneo. La copertura risulta essere ad un’unica falda inclinata ricoperta da guaina bituminosa e materiale in finte tegole. La struttura

crea di fatto un ampliamento volumetrico di dimensioni di mq.27,93 circa con un’altezza media di mt.2,50 circa costruita tra la parete dell’appartamento ed il muro di confine. All’interno della nuova struttura sono stati creati due vani dove uno è adibito a cucina ed un altro a camera da letto.

b) Nella parte posteriore l’abitazione, lato parcheggio FF.SS., risulta realizzata una chiusura totale

con materiale ligneo e plexiglass dove quest’ultimo è montato come copertura. Sopra il muro di

confine sono installate delle finestre in alluminio anodizzato. La chiusura determina una

volumetria di mq.11,46 con un altezza media di mt.2,45 circa.

All’interno di quest’ultimo ambiente, sul pavimento, è presente una bocca di lupo corrispondente al

sottostante box auto di altra proprietà;

considerato che, ai sensi degli artt.31 e 32 del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 e ss.mm.ii., le suddette

opere abusive risultano in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia vigente, sono realizzate in

assenza di titolo, in difformità dall’originario permesso di costruire e costituiscono variazione

essenziale;

che con prot. n.53189/2019 giusta notifica n.4478 del 28/10/2018, veniva comunicato l’avvio

procedimento ai sensi dell’art.7 della Legge n.241/1990 e s.mm.ii.;

Visti gli artt.31 e 32 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e ss.mm.ii.;

Pagina 1 di 3

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: https://www.comunediladispoli.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come

modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta’ di Ladispoli”

Città di Ladispoli

Città Metropolitana di Roma Capitale

Visti gli artt.15 e 17 della Legge Regionale 11 agosto 2008, n.15;

Visto il Decreto Sindacale n°13 del 10/06/2019, con il quale è stato attribuito allo scrivente la

responsabilità dell’Area III – Settore II – Ufficio II – Sportello Unico Edilizia – Ispettorato Edilizio,

Ordina di provvedere a Sua cura e spese alla demolizione delle suddette opere abusive indicate ai punti a) e b) ed al ripristino dello stato dei luoghi in conformità con l’originario titolo edilizio, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla data di notifica”.