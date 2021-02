Abusivismo commerciale al Tufello: intervento di Roma Capitale e Polizia - Terzo Binario News

In questi giorni si è svolta una mirata attività interforze a contrasto dei fenomeni legati all’abusivismo commerciale da parte degli agenti III Gruppo Nomentano della Polizia Locale Roma Capitale, coordinati dal Dirigente Dr. Maurizio Sozi, unitamente al personale III Distretto di Pubblica Sicurezza “Fidene Serpentara, diretto da Fabio Germani: i controlli hanno riguardato in particolare l’area di piazza degli Euganei, nei pressi del mercato coperto del “Tufello”.

L’operazione si inserisce in una serie di mirati interventi che gli agenti stanno portando avanti anche grazie alla collaborazione di cittadini, comitati di quartiere e associazioni di categoria, che con le loro attente segnalazione permettono di agire in modo capillare con l’obiettivo di ripristinare il decoro della zona.

L’attività svolta ha voluto rendere fruibile e restituire ai cittadini il mercato rionale “Val Melaina” in via Giovanni Conti, la pista ciclabile “Fosso S. Agnese” ed il Parco delle Valli, con la collaborazione del N.A.D. della Polizia Locale, RFI – Sicurezza Aziendale, ATAC – Sicurezza Aziendale, ACEA ATO2, AMA e Ente Parco Roma.

Gli accertamenti amministrativi a carico dei commercianti ambulanti presenti in piazza degli Euganei, nelle immediate vicinanze dell’ingresso del mercato rionale hanno portato al sequestro di 135 Kg di merce varia ed abbigliamento con la contestazione di violazioni a carico di 8 persone per irregolarità amministrative.