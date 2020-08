Abusivi a Ostia: sanzioni per oltre 20mila euro - Terzo Binario News

Proseguono i controlli della Polizia Locale in vari quartieri della Capitale, per contrastare i fenomeni di abusivismo commerciale e per tutelare la salute degli avventori.

A Ostia, dopo le verifiche effettuate nel fine settimana, martedì 4 agosto le pattuglie del X Gruppo Mare e del GSSU della Polizia Locale di Roma Capitale hanno posto sotto sequestro oltre 5000 articoli, venduti senza alcuna autorizzazione lungo il litorale e nelle vie commerciali di Ostia.

Elevate sanzioni per oltre 20mila euro ai danni di diversi venditori abusivi.